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Министр финансов США заявил о готовности Штатов к "жесткому" Brexit

Киев • УНН

 • 9864 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Выход Великобритании из ЕС без соглашения станет разрушительным для экономики стран Европы, однако американская финансовая система готова к такому развитию событий. Об этом заявил в четверг журналистам в Конгрессе министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает УНН.

Министр финансов США заявил о готовности Штатов к "жесткому" Brexit

“Меня не беспокоит влияние Brexit на финансовую систему США, она в полном порядке. Я думаю, что (американские) банки хорошо подготовлены”, — приводит слова министра агентство Bloomberg.

Он считает, что “жесткий” Brexit в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения приведет к разрушительному эффекту для королевства и ЕС.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть британской премьер-министессе Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.

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