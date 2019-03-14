Міністр фінансів США заявив про готовність Штатів до "жорсткого" Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Вихід Великої Британії з ЄС без угоди стане руйнівним для економіки країн Європи, однак американська фінансова система готова до такого розвитку подій. Про це заявив в четвер журналістам в Конгресі міністр фінансів США Стівен Мнучін, повідомляє УНН.
“Мене не турбує вплив Brexit на фінансову систему США, вона в повному порядку. Я думаю, що (американські) банки добре підготовлені”, — наводить слова міністра агентство Bloomberg.
Він вважає, що “жорсткий” Brexit в разі виходу Великої Британії з ЄС без угоди призведе до руйнівного ефекту для королівства і ЄС.
Британський парламент підтримав пропозицію уряду про перенесення дати виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу (Brexit) на більш пізній термін. Під час голосування, яке відбулося в четвер, в Палаті громад 412 депутатів виступили за відстрочку Brexit, 202 — проти.
Тепер британський уряд має направити запит ЄС про так зване технічне відтермінування дати Brexit до 30 червня, якщо Палата громад зможе схвалити до 20 березня проект угоди про умови Brexit, якого вдалося досягти британській прем’єр-міністерці Терезі Мей в ході переговорів з Брюсселем. Якщо цього не відбудеться, то кабмін буде вимагати відстрочення Brexit на більш тривалий термін, тривалість якого повинен буде узгодити з ЄС.