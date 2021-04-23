Министерство здравоохранения рекомендует ограничить потребление свинины, говядины и баранины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Минздраве Украины рекомендуют ограничить потребление свинины, говядины и баранины, сообщает УНН со ссылкой на ответ ведомства на запрос.
Рекомендация связана с риском развития онкологических заболеваний при избыточном потреблении красного мяса.
Цитата
“Поскольку существуют научные подтверждения опасных последствий регулярного потребления обработанных мясных продуктов и чрезмерного количества красного мяса, это было учтено в национальных рекомендациях по здоровому питанию взрослых, утвержденные Минздравом Украины 08.12.2017 г.”, — сообщили в Минздраве.
Детали
Минздрав рекомендует употреблять не более 500 грамм в неделю свинины, говядины и баранины. При этом следует потреблять как можно меньше обработанных мясных продуктов (колбасы, сосисок, паштетов, полуфабрикатов и т.д.).
В то же время блюда из птицы (курятина, индюшатина) полезны, добавляют в министерстве.
“Мясо птицы, не уступая по пищевой ценности другим видам мяса, не вызывает при регулярном потреблении увеличение риска рака кишечника. Поэтому такое мясо является более здоровым выбором, если человек потребляет блюда из мяса”, — отметили в Минздраве.
Дополнение
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Справка
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.
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