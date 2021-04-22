Здорове харчування: дієтолог рекомендувала виключити жирне м'ясо під час "ковіду" та людям у віці 45+
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Слідкувати за здоровим харчуванням слід завжди, проте на час пандемії це особливо актуально. Про це УНН розповіла дієтолог Лариса Бойченко.
Вона назвала продукти, які мають бути в раціоні здорової людини і ті, які треба виключити.
Цитата:
"Не варто перевантажувати свій шлунково-кишковий тракт. У раціоні мають бути продукти натурального походження. Треба вживати складні вуглеводи - овочі, не солодкі фрукти, зелень і все, що з цільного зерна. Також має бути білок. В помірній кількості у раціоні мають бути риба і яйця. Варто пам'ятати, що збалансований раціон зміцнює імунітет, не збалансований – розхитує і послаблює його", - наголосила Бойченко.
Деталі
Експерт радить обмежити вживання червоного м’яса, бо організм виснажується, перетравлюючи його. Окрім того є прямий зв’язок між надмірним споживанням та розвитком онкології.
М’ясо можна замінити рибою та яйцями, продовжила експерт.
"Особливо що стосується жінок 45+. Інша справа – чоловіки. Їм треба їсти м'ясо, бо їх головний гормон - тестостерон формується з білку тваринного походження. Аби організм отримав необхідну кількість жирів тваринного походження – достатньо їсти пісне м'ясо", - розповіла Бойченко.
Доповнення
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що є деякі дані, які дозволяють припустити, що споживання червоного м’яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.
Довідка
Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.