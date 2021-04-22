Здорове харчування: дієтолог рекомендувала виключити жирне м'ясо під час "ковіду" та людям у віці 45+

Вона назвала продукти, які мають бути в раціоні здорової людини і ті, які треба виключити.

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"Не варто перевантажувати свій шлунково-кишковий тракт. У раціоні мають бути продукти натурального походження. Треба вживати складні вуглеводи - овочі, не солодкі фрукти, зелень і все, що з цільного зерна. Також має бути білок. В помірній кількості у раціоні мають бути риба і яйця. Варто пам'ятати, що збалансований раціон зміцнює імунітет, не збалансований – розхитує і послаблює його", - наголосила Бойченко.

Деталі

Експерт радить обмежити вживання червоного м’яса, бо організм виснажується, перетравлюючи його. Окрім того є прямий зв’язок між надмірним споживанням та розвитком онкології.

М’ясо можна замінити рибою та яйцями, продовжила експерт.

"Особливо що стосується жінок 45+. Інша справа – чоловіки. Їм треба їсти м'ясо, бо їх головний гормон - тестостерон формується з білку тваринного походження. Аби організм отримав необхідну кількість жирів тваринного походження – достатньо їсти пісне м'ясо", - розповіла Бойченко.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що є деякі дані, які дозволяють припустити, що споживання червоного м’яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Довідка

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.