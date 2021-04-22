Здоровое питание: диетолог рекомендовала исключить жирное мясо во время "ковида" и людям в возрасте 45+
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Следить за здоровым питанием следует всегда, однако на время пандемии это особенно актуально. Об этом УНН рассказала диетолог Лариса Бойченко.
Она назвала продукты, которые должны быть в рационе здорового человека и те, которые надо исключить.
Цитата:
"Не стоит перегружать свой желудочно-кишечный тракт. В рационе должны быть продукты натурального происхождения. Принимаются сложные углеводы - овощи, не сладкие фрукты, зелень и все, что из цельного зерна. Также должен быть белок. В умеренном количестве в рационе должны быть рыба и яйца. Следует помнить, что сбалансированный рацион укрепляет иммунитет, не сбалансированный - расшатывает и ослабляет его", - подчеркнула Бойченко.
Детали
Эксперт советует ограничить употребление красного мяса, потому что организм истощается, переваривая его. Кроме того, есть прямая связь между чрезмерным потреблением и развитием онкологии.
Мясо можно заменить рыбой и яйцами, продолжила эксперт.
"В особенности касается женщин 45+. Другое дело - мужчины. Им надо есть мясо, потому что их главный гормон - тестостерон формируется из белка животного происхождения. Чтобы организм получил необходимое количество жиров животного происхождения - достаточно есть постное мясо", - рассказала Бойченко.
Дополнение
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Справка
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.