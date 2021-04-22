Здоровое питание: диетолог рекомендовала исключить жирное мясо во время "ковида" и людям в возрасте 45+

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Следить за здоровым питанием следует всегда, однако на время пандемии это особенно актуально. Об этом УНН рассказала диетолог Лариса Бойченко.

Она назвала продукты, которые должны быть в рационе здорового человека и те, которые надо исключить.

Цитата:

"Не стоит перегружать свой желудочно-кишечный тракт. В рационе должны быть продукты натурального происхождения. Принимаются сложные углеводы - овощи, не сладкие фрукты, зелень и все, что из цельного зерна. Также должен быть белок. В умеренном количестве в рационе должны быть рыба и яйца. Следует помнить, что сбалансированный рацион укрепляет иммунитет, не сбалансированный - расшатывает и ослабляет его", - подчеркнула Бойченко.

Детали

Эксперт советует ограничить употребление красного мяса, потому что организм истощается, переваривая его. Кроме того, есть прямая связь между чрезмерным потреблением и развитием онкологии.

Мясо можно заменить рыбой и яйцами, продолжила эксперт.

"В особенности касается женщин 45+. Другое дело - мужчины. Им надо есть мясо, потому что их главный гормон - тестостерон формируется из белка животного происхождения. Чтобы организм получил необходимое количество жиров животного происхождения - достаточно есть постное мясо", - рассказала Бойченко.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют предположить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Справка

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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