Міністерство охорони здоров'я рекомендує обмежити споживання свинини, яловичини та баранини

Рекомендація пов’язана з ризиком розвитку онкологічних захворювань при надмірному споживанні червоного м’яса.

Цитата

“Оскільки існують наукові підтвердження небезпечних наслідків від регулярного споживання оброблених м’ясних продуктів та надмірної кількості червоного м’яса, це було враховано у національних рекомендаціях щодо здорового харчування дорослих, які затверджені МОЗ України 08.12.2017 р”, — повідомили в МОЗ.

Деталі

МОЗ рекомендує вживати не більше 500 грам на тиждень свинини, яловичини та баранини. При цьому слід споживати якомога менше оброблених м’ясних продуктів (ковбаси, сосисок, паштетів, напівфабрикатів тощо).

Водночас страви із птиці (курятина, індичка) корисні, додають у міністерстві.

“М’ясо птиці, не поступаючись за харчовою цінністю іншим видам м’яса, не спричинює при регулярному споживанні збільшення ризику раку кишечника. Тому таке м’ясо є більш здоровим вибором, якщо людина споживає страви з м’яса”, — наголосили в МОЗ.

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що є деякі дані, які дозволяють припустити, що споживання червоного м’яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Довідка

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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