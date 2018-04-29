Министерство обороны ФРГ просит увеличить бюджет на 12 млрд. евро

На 2019 год Урсула фон дер Ляен хочет дополнительно три миллиарда евро, на 2020 - четыре, и пять миллиардов - на 2021. В то же время бюджетный план министра финансов Олафа Шольца (Olaf Scholz) предусматривает увеличение оборонных расходов только на 5,5 миллиарда евро в целом до 2021 года.

Министерство обороны 27 апреля уже критиковало бюджетный план Минфина, утверждая, что предусмотрено увеличение расходов "с учетом огромных затрат на модернизацию, особенно в среднесрочной перспективе, до сих пор недостаточно".

При таких условиях в следующем году может не начаться "как минимум один из запланированных крупных международных проектов вооружений", цитирует агентство dpa.

По данным Bild am Sonntag, министерство обороны уже подготовило перечень проектов, от которых придется отказаться. На первой позиции в нем - сотрудничество с Норвегией в сфере разработки подводных лодок, на второй - закупка шести транспортных самолетов C-130 Hercules, которые должны базироваться на аэродроме во Франции.

Напомним, по информации издания Handelsblatt, министерство обороны Германии планирует уже в этом году заключить 18 крупных контактов на поставку вооружений Бундесвера общей стоимостью более 25 миллиардов евро. Впрочем, их реализация зависит от выделения средств в бюджете 2018 года, который в ФРГ из-за длительной "коалициады" до сих пор не принято.