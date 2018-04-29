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Міністерство оборони ФРН просить збільшити бюджет на 12 млрд. евро

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн вимагає збільшити фінансування Бундесверу на 12 мільярдів євро впродовж трьох років, однак мінфін передбачає виділення менше половини цієї суми. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Міністерство оборони ФРН просить збільшити бюджет на 12 млрд. евро

На 2019 рік Урсула фон дер Ляєн хоче додатково три мільярди євро, на 2020 - чотири, і п'ять мільярдів - на 2021 рік. У той же час бюджетний план міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz) передбачає збільшення оборонних видатків лише на 5,5 мільярда євро загалом до 2021 року.

Міністерство оборони 27 квітня вже критикувало бюджетний план мінфіну, стверджуючи, що передбачене збільшення видатків "з урахуванням величезних витрат на модернізацію, особливо у середньостроковій перспективі, досі є недостатнім".

За таких умов наступного року може не початися "щонайменше один із запланованих великих міжнародних проектів озброєнь", цитує агентство dpa.

За даними Bild am Sonntag, міністерство оборони вже підготувало перелік проектів, від яких доведеться відмовитися. На першій позиції в ньому - співпраця з Норвегією у сфері розробки підводних човнів, на другій - закупівля шести транспортних літаків C-130 Hercules, які мають базуватися на аеродромі у Франції.

Нагадаємо, за інформацією видання Handelsblatt, міністерство оборони Німеччини планує ще цього року укласти 18 великих контактів на постачання озброєнь Бундесверу загальною вартістю понад 25 мільярдів євро. Утім, їхня реалізація залежить від виділення коштів у бюджеті 2018 року, який у ФРН через тривалу "коаліціаду" досі не прийнято.

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