Мининфраструктуры: украинские ПВО сбили российскую ракету, направлявшуюся в направлении дамбы Киевского водохранилища

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“Сегодня утром в 3:50 украинские ПВО сбили российскую ракету, которая направлялась в направлении дамбы Киевского водохранилища, которое расположено на север от Киева. Если дамба будет разрушена, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и убыткам — в том числе затоплению жилых районов Киева и пригородов”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других греблей каскада и даже аварии на Запорожской АЭС.

Напомним

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.