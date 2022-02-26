Мінінфраструктури: українські ППО збили російську ракету, яка прямувала у напрямку дамби Київського водосховища
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українські ППО збили російську ракету, яка прямувала у напрямку дамби Київського водосховища, яке розташоване на північ від Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міністерства інфраструктури України.
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“Сьогодні зранку о 3:50 українські ПВО збили російську ракету, яка прямувала у напрямку дамби Київського водосховища, яке розташоване на північ від Києва. Якщо дамба буде зруйнована, повінь призведе до катастрофічних жертв та збитків — в тому числі затоплення житлових районів Києва та передмість”, — йдеться в повідомленні.
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Наголошується, що руйнування Київської дамби може призвести до руйнування Канівської, Кременчуцької та інших греблей каскаду і навіть аварії на Запорізькій АЕС.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.