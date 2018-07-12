Мининфраструктуры опубликовало рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний

Так, согласно рейтингу, наиболее пунктуальной была компания ОАО "Мотор-Сич" - 100% рейсов из всех 256 вылетели вовремя. На втором месте "Международные авиалинии Украины" - 98% рейсов вылетели вовремя. Так, всего в компании было 3130 рейсов за июнь, из них 61 рейс задержался. На третьем месте "Роза ветров" - 10 рейсов из 531 задержались, в общем 98% своевременных. Наименее пунктуальным оказалась авиакомпания "Атлас Джет Украина" - 5 рейсов из 14 задержались, то есть 64% своевременные.



Напомним, сегодня из Турции в Украину вернулись 524 украинца, которые "застряли" в Турции из-за проблем с организацией авиаперелетов.



Как сообщал УНН, туроператор Join UP! сокращает полетную программу в Анталию, Турция, из-за постоянных задержек в расписании.



