Мининфраструктуры опубликовало рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Министерство инфраструктуры Украины опубликовало рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний за июнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.
Так, согласно рейтингу, наиболее пунктуальной была компания ОАО "Мотор-Сич" - 100% рейсов из всех 256 вылетели вовремя. На втором месте "Международные авиалинии Украины" - 98% рейсов вылетели вовремя. Так, всего в компании было 3130 рейсов за июнь, из них 61 рейс задержался. На третьем месте "Роза ветров" - 10 рейсов из 531 задержались, в общем 98% своевременных. Наименее пунктуальным оказалась авиакомпания "Атлас Джет Украина" - 5 рейсов из 14 задержались, то есть 64% своевременные.
Напомним, сегодня из Турции в Украину вернулись 524 украинца, которые "застряли" в Турции из-за проблем с организацией авиаперелетов.
Как сообщал УНН, туроператор Join UP! сокращает полетную программу в Анталию, Турция, из-за постоянных задержек в расписании.