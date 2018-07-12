Мінінфраструктури опублікувало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній

Так, згідно з рейтингом, найбільш пунктуальною була компанія ПАТ "Мотор-Січ" - 100% рейсів з всіх 256 вилетіли вчасно. На другому місці "Міжнародні авіалінії України" – 98% рейсів вилетіли вчасно. Так, всього у компанії було 3130 рейсів за червень, з них 61 рейс затримався. На третьому місці "Роза вітрів" – 10 рейсів з 531 затримались, загалом 98% вчасних. Найменш пунктуальною виявилась авіакомпанія "Атлас Джет Україна" – 5 рейсів з 14 затримались, тобто 64% вчасні.



Нагадаємо, сьогодні з Туреччини до України повернулися 524 українці, які “застрягли” у Туреччині через проблеми з організацією авіа перельотів.



Як повідомляв УНН, туроператор Join UP! скорочує польотну програму до Анталії, Туреччина через постійні затримки в розкладі.



