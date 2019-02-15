Мининформполитики представило социальную рекламу гендерного равенства

"Мы надеемся, что такие проекты приведут к новой социальной договоренности, где женщины будут равнозначное социальное положение и статус вместе с мужчинами. Именно эта реклама, где вы увидите сюжеты в душе, о том, что нас отличает только физиология, все остальное с точки зрения прав является равным и должно быть равным", - рассказала первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Серия видеороликов снималась в поддержку Стратегии гендерного равенства Совета Европы на 2018-2023 годы.

Напомним, в 2018 году Украина оказалась на 65-м месте из 149 в мировом рейтинге по соблюдением гендерного равенства.