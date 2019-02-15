Мінінформполітики презентувало соціальну рекламу гендерної рівності

"Ми сподіваємося, що такі проекти призведуть до нової соціальної домовленості, де жінки матимуть рівнозначне соціальне положення і статус разом із чоловіками. Саме ця реклама, де ви побачите сюжети в душі, про те що нас відрізняє лише фізіологія, все інше з точки зору прав є рівним і має бути рівним", - розповіла перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

Серія відеороликів була відзнята на підтримку Стратегії гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки.

Нагадаємо, у 2018 році Україна опинилась на 65-му місці з 149 у світовому рейтингу за дотриманням гендерної рівності.