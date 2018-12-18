Україна опинилась на 65-му місці в світі за дотриманням гендерної рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна опинилась на 65-му місці з 149 в світовому рейтингу за дотриманням гендерної рівності. Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає УНН.
"Україна посідає 65-те місце зі 149 країн у світовому рейтингу дотримання гендерної рівності, складеному Всесвітнім економічним форумом. Як мовиться в рейтингу, найкраща ситуація в країні у сфері освіти, найгірша – в політиці", - пише видання.
За даними ЗМІ, цього року очолює рейтинг гендерної рівності Ісландія. Після неї йдуть Норвегія, Швеція і Фінляндія, а також латиноамериканська країна Нікарагуа (5-те місце), африканські держави (Руанда, 6-та, Намібія, 10-та), а також східноазійська країна – Філіппіни (8-ме місце). Крім того, в першій десятці – Нова Зеландія (7-ме місце) й Ірландія (9-те).
Останні місця в рейтингу посідають Ірак, Пакистан і Ємен.
Автори звіту оцінюють прогрес 149 країн у чотирьох напрямках: економічна участь і можливості, освіта, охорона здоров’я і рівноправність у політиці.
Також видання наголосило, що за минулий рік Україна покращила свої позиції, оскільки 2017 року була на 69-му місці зі 144 країн.
Нагадаємо, 17 жовтня закон № 2523-VII щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби опублікований у "Голосі України".
2019 р. у Міністерстві закордонних справ України у співпраці з Представництвом ООН буде проведено гендерний аудит.