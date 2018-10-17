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Закон про гендерну рівність на військовій службі опублікований у "Голосі України"

Закон про гендерну рівність на військовій службі опублікований у "Голосі України"

Київ • УНН

 • 15043 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Закон № 2523-VII щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби опублікований у "Голосі України", передає УНН. 

Реалізація Закону сприятиме підвищенню рівня правового захисту військовослужбовців-жінок, сприятиме збільшенню кількості жінок на військовій службі, зокрема на вищих військових посадах.

Законом надаються рівні можливості особам обох статей щодо укладення контракту на проходження військової служби, та визначається, що жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Закон набирає чинності через 10 днів після його опублікування. 

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Також закріплюється принцип, за яким жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками, що включає рівний доступ до посад і військовий звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби.

Документом скасовуються необґрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі та проходження військових зборів чоловіками та жінками.

Як повідомляв УНН, 12 жовтня Президент України Петро Порошенко підписав Закон  щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби.

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