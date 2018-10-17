Закон о гендерном равенстве на военной службе опубликован в "Голосе Украины"

Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях.

Законом предоставляются равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.



Закон вступает в силу через 10 дней после его опубликования.



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Также закрепляется принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

Документом отменяются необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождения военных сборов мужчинами и женщинами.



Как сообщал УНН, 12 октября Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы.