Украина оказалась на 65-м месте в мире по соблюдению гендерного равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина оказалась на 65-м месте из 149 в мировом рейтинге за соблюдением гендерного равенства. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
"Украина занимает 65-е место из 149 стран в мировом рейтинге соблюдения гендерного равенства, составленном Всемирным экономическим форумом. Как говорится в рейтинге, лучшая ситуация в стране в сфере образования, худшая - в политике", - пишет издание.
По данным СМИ, в этом году возглавляет рейтинг гендерного равенства Исландия. После нее идут Норвегия, Швеция и Финляндия, а также латиноамериканская страна Никарагуа (5-е место), африканские государства (Руанда, 6-я, Намибия, 10-я), а также восточноазиатских стран - Филиппины (8-е место). Кроме того, в первой десятке - Новая Зеландия (7-е место) и Ирландия (9-е).
Последние места в рейтинге занимают Ирак, Пакистан и Йемен.
Авторы отчета оценивают прогресс 149 стран в четырех направлениях: экономическое участие и возможности, образование, здравоохранение и равноправие в политике.
Также издание отметило, что за прошлый год Украина улучшила свои позиции, поскольку в 2017 году была на 69-м месте из 144 стран.
Напомним, 17 октября закон № 2523-VII по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы опубликован в "Голосе Украины".
2019 в Министерстве иностранных дел Украины в сотрудничестве с Представительством ООН будет проведен гендерный аудит.