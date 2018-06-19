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Мингарелли: не все украинцы понимают важность Соглашения об ассоциации с ЕС

Мингарелли: не все украинцы понимают важность Соглашения об ассоциации с ЕС

Киев  •  УНН

 • 10200 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Не все в Украине до конца понимают, почему Соглашение о ассоциацию с ЕС является важным для гражданского общества. Об этом сказал посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время ассамблеи украинской стороны платформы гражданского общества Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.

“Мы должны обеспечить лучшую коммуникацию по Соглашению (об ассоциации с ЕС — ред.), чтобы все в Украине поняли, почему это соглашение является настолько важным. Я говорю это потому, что, как вы знаете, мы часто сталкиваемся с противостоянием, и, опять же, это не является сюрпризом. Если мы хотим преодолеть эти сопротивления, мы должны попытаться достичь успеха в имплементации Соглашения об ассоциации. Для этого нам необходимо объяснить, что означает выполнение настоящего Соглашения об ассоциации для жизни граждан”, - сказал посол.

По его словам, если имплементация соглашения об ассоциации останется задачей для некоторых европейских чиновников или нескольких украинских представителей, тогда мы не сможем достичь успеха.

Мингарелли подчеркнул, что работа по имплементации Соглашения в правительстве очень важна, и большая часть украинского правительства привлечена к этому и выполняет прекрасную работу.

Но этого не достаточно, подчеркнул он.

“Мы должны работать тяжело и убедиться, что все министерства и комитеты в курсе того факта, что имплементация соглашения об ассоциации — это не просто что-то, сто должно угодить ЕС. Оно в интересах гражданского общества Украины”, — сказал посол.

Как сообщал УНН, Х.Мингарелли назвал пять основных условий для успешной имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

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