Мінгареллі: не всі українці розуміють важливість Угоди про асоціацію з ЄС

“Ми маємо забезпечити кращу комунікацію щодо Угоди (про асоціацію з ЄС — ред.) , щоб всі в Україні зрозуміли, чому ця угода є настільки важливою. Я кажу це тому, що, як ви знаєте, ми часто стикаємось із протистоянням, і, знов таки, це не є сюрпризом. Якщо ми хочемо подолати ці супротиви, ми повинні спробувати досягти успіху в імплементації Угоди про асоціацію. Для цього нам необхідно пояснити, що означає виконання цієї Угоди про асоціацію для життя громадян”, — сказав посол.

За його словами, якщо імплементація угоди про асоціацію залишиться завданням для деяких європейських чиновників чи кількох українських представників, тоді ми не зможемо досягти успіху.

Мінгареллі підкреслив, що робота щодо імплементації Угоди в уряді є дуже важливою, і велика частина українського уряду залучена до цього і виконує прекрасну роботу.

Але цього не достатньо, наголосив він.

“Ми маємо працювати важко і переконатись, що всі міністерства та комітети в курсі того факту, що імплементація угоди про ассоціацію — це не просто дещо, що має догодити ЄС. Вона є в інтересах громадського суспільства України”, — сказав посол.

Як повідомляв УНН, Х.Мінгареллі назвав п'ять основних умов для успішної імплементації угоди про асоціацію з ЄС.