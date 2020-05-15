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Минфин сообщил об увольнении 50% руководства таможен

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Половина руководства украинских таможен - уволена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, передает УНН.

Минфин сообщил об увольнении 50% руководства таможен

Отмечается, что во время заседания коллегии Государственной таможенной службы (ГТС) с участием главы Минфина Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя ГТС Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слободской, Буковинской таможен. “Также, руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении”, — добавляется в сообщении.

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По словам Марченко, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. “Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения”, — сказал министр.

Во время заседания коллегии Министр финансов заявил, что держит “под личным контролем реализацию реформы таможни”.

“У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и с бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет”, — сказал Марченко.

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“Очевидно, вы меня не услышали с первого раза. Несколько недель назад на коллегии, где вы все присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы. Я озвучил свои ожидания от реформы и поставил вам конкретные задачи. Сегодняшняя коллегия уже не про планы и задачи, а про реальные результаты. Которых до сих пор нет. Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены”, — обратился министр к руководству таможни.

Министр отметил, что это не последние кадровые ротации в таможнях.

“Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добродетельными работниками. В то же время, достойные профессионалы могут рассчитывать на защиту закона и мою поддержку. Дополнительно, мы обеспечим надлежащие условия труда тем таможенникам, которые пройдут этот жесткий, но справедливый отбор”, — подчеркнул Сергей Марченко.

Напомним, накануне Марченко анонсировал обновление кадров на таможне на 30-40%.

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