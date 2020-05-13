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Обшуки на одеській митниці: в Офісі Генпрокурора повідомили подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Затримано в.о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці Держмитслужби під час одержання неправомірної вигоди. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, митники систематично вимагали та одержували "винагороду" за розмитнення контейнерів без створення штучних перешкод, передає УНН.

Обшуки на одеській митниці: в Офісі Генпрокурора повідомили подробиці

"... затримано в.о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці Держмитслужби під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, митники систематично вимагали та одержували "винагороду" за розмитнення контейнерів без створення штучних перешкод", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця митного поста під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 1300 дол., додали в Офісі.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Крім того, перевіряється причетність до злочинів керівництва Одеської митниці.

Нагадаємо, в Одеській митниці проводять обшуки, начальника митного поста в Іллічівську спіймали на хабарі.

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