Обшуки на одеській митниці: в Офісі Генпрокурора повідомили подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Затримано в.о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці Держмитслужби під час одержання неправомірної вигоди. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, митники систематично вимагали та одержували "винагороду" за розмитнення контейнерів без створення штучних перешкод, передає УНН.
"... затримано в.о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці Держмитслужби під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, митники систематично вимагали та одержували "винагороду" за розмитнення контейнерів без створення штучних перешкод", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали посадовця митного поста під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 1300 дол., додали в Офісі.
На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Крім того, перевіряється причетність до злочинів керівництва Одеської митниці.
Нагадаємо, в Одеській митниці проводять обшуки, начальника митного поста в Іллічівську спіймали на хабарі.