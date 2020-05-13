На одеській митниці проходять обшуки: начальника поста Іллічівськ спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Начальника митного поста в Іллічівську спіймали на хабарі. В Одеській митниці проводять обшуки, повідомляє УНН.
Мова йде про хабар, що ймовірно призначався, главі одеської митниці Михайлу Грибанова. У зв'язку з цим у нього теж проводяться слідчі дії.
Примітно, що на відео з місця проведення оперативних заходів, ймовірно співробітниками Служби безпеки України, видно, що у дворі митниці прогулюються Микола Вергун і Володимир Алексеєв, що раніше працювали на митниці, в тому числі і на високих постах. Їх імена ЗМІ неодноразово пов'язували з контрабандними операціями.