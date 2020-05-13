На одесской таможне проходят обыски: начальник поста Ильичёвск пойман на взятке

Речь идёт о взятке, вероятно предназначавшейся, главе одесской таможни Михаилу Грибанову. В связи с этим у него тоже проводятся следственные действия.

Примечательно, что на видео с места проведения оперативных мероприятий, вероятно сотрудниками Службы безопасности Украины, прогуливающимися во дворе таможни запечатлены Николай Вергун и Владимир Алексеев ранее работавшие на таможне, в том числе и на высоких постах. Их имена СМИ неоднократно связывали с контрабандными операциями.