Обыски на одесской таможне: в Офисе Генпрокурора сообщили подробности

“... задержан и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, таможенники систематически требовали и получали „вознаграждение“ за растаможку контейнеров без создания искусственных препятствий”, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника таможенного поста во время получения части неправомерной выгоды в размере 1300 долл., добавили в Офисе.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Кроме того, проверяется причастность к преступлениям руководства Одесской таможни.

Напомним, в Одесской таможни проводят обыски, начальник таможенного поста в Ильичевске попался на взятке.