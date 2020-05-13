Обыски на одесской таможне: в Офисе Генпрокурора сообщили подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Задержан и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы во время получения неправомерной выгоды. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, таможенники систематически требовали и получали “вознаграждение” за растаможку контейнеров без создания искусственных препятствий, передает УНН.
“... задержан и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
По данным следствия, таможенники систематически требовали и получали „вознаграждение“ за растаможку контейнеров без создания искусственных препятствий”, - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали чиновника таможенного поста во время получения части неправомерной выгоды в размере 1300 долл., добавили в Офисе.
В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Кроме того, проверяется причастность к преступлениям руководства Одесской таможни.
Напомним, в Одесской таможни проводят обыски, начальник таможенного поста в Ильичевске попался на взятке.