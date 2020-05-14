Марченко анонсував оновлення кадрів на митниці на 30-40%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що на митниці на 30-40% оновлять кадри, щоб вона не асоціювалась з “корупційним монстром”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
“Міністр фінансів Сергій Марченко представив комплексний план заходів з реформування та розвитку митних органів, який складається з трьох ключових напрямків. Перший — функціональний. Він забезпечує контроль держави на всіх етапах діяльності митниці і зменшує корупційні ризики”, — вказано у повідомленні.
Зазначається, що основні маркери цього напрямку — це зменшення впливу людського фактору та цифровізація.
“Другий напрямок — мотиваційний. Митниця має перестати асоціюватися у людей та бізнесу з корупційним монстром. На 30-40% будуть оновлені кадри. Буде проведена процедура оцінки доброчесності митників. При цьому ми чітко визначимо всі питання щодо зарплат та бонусів. І тут все буде прозоро. Третій напрямок — сервісний. Максимальна прозорість та ясність правил за найкращими практиками західних країн. Строк реалізації всіх заходів — до вересня 2020 року”, — сказав Сергій Марченко.
Нагадаємо, Сергій Марченко розповів, що з корупцією на митниці збираються боротися шляхом цифровізації — встановлюватимуть сканери, ваги та камери.