Мінфін повідомив про звільнення 50% керівництва митниць

Зазначається, що під час засідання колегії Державної митної служби (ДМС) за участю очільника Мінфіну Сергія Марченка та виконуючого обов’язки голови ДМС Ігоря Муратова було прийнято рішення про припинення виконання обов’язків керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць. “Також, керівнику Одеської митниці було вручено попередження про наступне звільнення”, — додається у повідомленні.

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За словами Марченко, впродовж останніх двох тижнів проводився грунтовний аналіз роботи кожної митниці. “Комплексний аудит Держмитслужби ще триває. Однак за результатами показників діяльності низки митниць уже можна робити висновки про неефективність їх роботи, наслідком чого є кадрові рішення”, — сказав міністр.

Під час засідання колегії Міністр фінансів заявив, що тримає “під особистим контролем реалізацію реформи митниці”.

“У мене є щоденні показники діяльності всіх митниць, я отримую інформацію і з Держмитслужби, і з бізнес-середовища про збереження корупційних схем і неправомірних дій на митниці. Це неприпустимо. І я не буду на це закривати очі. Схем на митниці не буде”, — сказав Марченко.

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“Очевидно, ви мене не почули з першого разу. Кілька тижнів тому на колегії, де ви всі були присутні, я не просто заявив про необхідність змін в системі митної служби. Я озвучив свої очікування від реформи і поставив вам конкретні завдання. Сьогоднішня колегія уже не про плани і завдання, а про реальні результати. Яких досі нема. Тут все об’єктивно. Тому за результатами цієї колегії 50% керівників митниць буде звільнено”, — звернувся міністр до керівництва митниць.

Міністр зазначив, що це не останні кадрові ротації у митницях.

“Кадрові зміни у митній службі будуть тривати до тих пір, поки митниця не запрацює належним чином з висококваліфікованими і доброчесними працівниками. В той же час, достойні професіонали можуть розраховувати на захист закону і мою підтримку. Додатково, ми забезпечимо належні умови праці тим митникам, які пройдуть цей жорсткий, але справедливий відбір”, — наголосив Сергій Марченко.

Нагадаємо, напередодні Марченко анонсував оновлення кадрів на митниці на 30-40%.