Минфин вводит механизм превентивной верификации государственных выплат

"На сегодня чрезвычайно важным для нашей страны является вопрос адресности предоставления государственной помощи, своевременного и в полном объеме обеспечения ею всех граждан, которые действительно в ней нуждаются. На достижение этой цели направлены значительные усилия государства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что именно поэтому, одной из насущных задач правительства является установление качественной системы взаимодействия и обмена информацией между различными органами власти.

Так, одним из шагов на пути реализации указанных задач является внедрение с 1 января 2021 года превентивной верификации информации, подаваемой гражданами при обращении за государственной помощью. Для этого Министерством финансов уже построена информационно-аналитическая платформа верификации государственных выплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

"Персональные данные в информационно-аналитической платформе надежно защищены от внешнего вмешательства. При этом обработка информации осуществляется в автоматизированном режиме средствами платформы без человеческого вмешательства. Минфин строго придерживается положений законодательства о защите персональных данных в процессе проведения верификации", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что архитектура информационно-аналитической платформы, построенная на базе современных технологий, может обеспечить одновременную обработку 3500 запросов на проверку информации, что позволяет использовать данное программное решение государственными органами при назначении выплаты и значительно сокращать время, необходимое для принятия решений относительно выплаты.

Сейчас Министерством разработан механизм предоставления доступа к платформе органов, осуществляющих государственные выплаты, который изложен в проекте постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка доступа к информации в информационно-аналитической платформе электронной верификации и мониторинга". Такой механизм обеспечит качественное взаимодействие и обмен информацией между различными органами власти.

Проведение превентивной верификации также будет способствовать эффективному и целевому использованию бюджетных средств, поскольку достоверность сведений, влияющих на определение права и размер государственных пособий, будет проверяться в режиме реального времени на этапе назначения выплат.

Напомним, советник министра социальной политики Николай Шамбор заявлял, что определенной категории Украинская могут прекратить выплаты субсидий.