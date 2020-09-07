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Мінфін запроваджує механізм превентивної верифікації державних виплат

Київ • УНН

 • 17820 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міністерство фінансів України запроваджує механізм превентивної верифікації державних виплат, для цього побудовано інформаційно-аналітичну платформу, яка об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Мінфін запроваджує механізм превентивної верифікації державних виплат

"На сьогодні надзвичайно важливим для нашої країни є питання адресності надання державної допомоги, своєчасного та у повному обсязі забезпечення нею усіх громадян, які дійсно її потребують. На досягнення цієї мети спрямовані значні зусилля держави", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що саме тому, одним із нагальних завдань уряду є встановлення якісної системи взаємодії та обміну інформацією між різними органами влади.

Так, одним із кроків на шляху реалізації зазначених завдань є запровадження з 1 січня 2021 року превентивної верифікації інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою. Для цього Міністерством фінансів вже побудовано інформаційно-аналітичну платформу верифікації державних виплат, яка об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.

"Персональні дані в інформаційно-аналітичній платформі надійно захищені від зовнішнього втручання. При цьому обробка інформації здійснюється в автоматизованому режимі засобами Платформи без людського втручання. Мінфін суворо дотримується положень законодавства про захист персональних даних у процесі проведення верифікації", - додається у повідомленні.

Повідомляється, що архітектура інформаційно-аналітичної платформи, побудована на базі сучасних технологій, може забезпечити одночасну обробку 3,5 тисяч запитів на перевірку інформації, що дозволяє використовувати дане програмне рішення державними органами під час призначення виплати та значно скорочувати час, необхідний для прийняття рішень про виплати.

Наразі Міністерством розроблено механізм надання доступу до платформи органів, що здійснюють державні виплати, який викладено у проекті постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу". Такий механізм забезпечить якісну взаємодію та обмін інформацією між різними органами влади.

Проведення превентивної верифікації також сприятиме ефективному та цільовому використанню бюджетних коштів, оскільки достовірність відомостей, що впливають на визначення права та розмір державних допомог, буде перевірятись в режимі реального часу на етапі призначення виплат.

Нагадаємо, радник міністра соціальної політики Микола Шамбор заявляв, що певній категорії українців можуть припинити виплати субсидій.

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