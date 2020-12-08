Минфин заимствовал в бюджет еще почти 16 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министерство финансов Украины по итогам аукциона по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) привлекло в госбюджет 15,965 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Минфина.
"По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 15 963 млн грн", - говорится в сообщении.
В частности, от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 10 199 млн гривен.
Так, сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин предложил инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один - в иностранной. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 4 года и 5 лет, а в долларах США - 1 год.
"Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных - 10,49%, 1-летних - 11,22%, 2-летних - 11,67%, 4-летних - 11,89%, в то время как 5-летних - 12,04%. В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 204 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,79%", - отметили в Минфине.
Напомним, 1 декабря Минфин заимствовал в госбюджет еще более 2,6 млрд грн.