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Минфин заимствовал в бюджет еще почти 16 млрд грн

Минфин заимствовал в бюджет еще почти 16 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 12519 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Министерство финансов Украины по итогам аукциона по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) привлекло в госбюджет 15,965 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Минфина.

"По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 15 963 млн грн", - говорится в сообщении.

В частности, от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 10 199 млн гривен.

Так, сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин предложил инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один - в иностранной. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 4 года и 5 лет, а в долларах США - 1 год.

"Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных - 10,49%, 1-летних - 11,22%, 2-летних - 11,67%, 4-летних - 11,89%, в то время как 5-летних - 12,04%. В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 204 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,79%", - отметили в Минфине.

Напомним, 1 декабря Минфин заимствовал в госбюджет еще более 2,6 млрд грн.

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