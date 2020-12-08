Мінфін запозичив до бюджету ще майже 16 млрд грн

“За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 15 963 млн грн ”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 10 199 млн гривень.

Так, сьогодні на аукціонах ОВДП Мінфін запропонував інвесторам сім випусків цінних паперів в національній валюті і один - в іноземній. Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 2 роки, 4 роки та 5 років, а в доларах США - 1 рік.

“Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 10,0%, 6-місячних – 10,49%, 1-річних – 11,22%, 2-річних – 11,67%, 4-річних – 11,89%, в той час як 5-річних – 12,04%. В свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 204 млн дол. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США склала 3,79%”, - зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо, 1 грудня Мінфін запозичив до держбюджету ще понад 2,6 млрд грн.