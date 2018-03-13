Минфин отклонил требование Кубива доработать проект лицензирования лотерей

В этой редакции Минфин предлагает оставить на рынке лотерей только одну частную компанию “УНЛ” (Национальная лотерея), а для формальной конкуренции вывести госбанки.

Такую попытку монополизировать рынок под одного участника отклонили ранее в Госказначействе, Регуляторной службе, АМКУ и Нацбанке. Причем Нацбанк заявил, что не допустит проведения лотерей в госбанках и уже готовит официальный запрет на такую деятельность, а АМКУ провел собственное исследование на рынке лотерей, выявив там рассадник коррупционных схем, которые усугубятся, если рынок таки монополизирует “УНЛ”.

На фоне скандала в Кабмине относительно “майской” редакции лицусловий вице-премьер Степан Кубив дал распоряжение Минфину доработать проект лицензионных условий с учетом всех замечаний и уже в новой редакции направить на согласование в госорганы, включая АМКУ.

Однако, по словам А.Загребельской, Минфин решил упустить из виду распоряжение С.Кубива и продолжает требовать от АМКУ согласовать лицусловия в ранее предложенном варианте.

“Председатель АМКУ Юрий Терентьев внес в проект повестки дня заседания Комитета 16 марта 2018 года в 9:30 вопрос о рассмотрении письма Министерства финансов Украины от 28.02.2018 года №06010 — 10 — 13/5605.

О чем это письмо? Министерство финансов Украины просит срочно прислать им завизированный проект постановления об утверждении лицензионных условий для участников лотерейного рынка в редакции от мая 2017 (!)”, - сообщила А.Загребельская.

Иными словами, Минфин проигнорировал замечания государственных органов и С.Кубива в частности, продолжая настаивать на своем - подчеркнула она.

“Минфин, вместо того, чтобы учесть предложения и замечания устранить недостатки и направить в Комитет уже доработанный проект нормативно-правого акта, пишет, что по Регламенту Кабинета министров Комитет имеет право:

— или согласовать и завизировать майский проект;

— или согласовать и завизировать майский проект, предоставив на отдельном листе замечания.

Никаких попыток создать условия для конкуренции на лотерейном рынке (в том числе на этапе выхода на рынок), установить надлежащий контроль за денежными потоками на рынке (РРО вместо единой электронной системы принятия ставок), ограничить местоположение так называемых „лотерейных залов“ (только запрет их открытия в помещении учебных заведений и т.п., а возле школ — можно), без принципа социально ответственной игры, без лицензирования программного обеспечения и сертификации лотерейного оборудования.., а только прямой дорогой к монополии одного оператора.

И именно этот вопрос внесен Председателем АМКУ в повестку дня заседания Комитета. Какие ожидания? Сложно предсказать, но, видимо, ждут, что Комитет, соблюдая требования Регламента, несмотря на все (в том числе на свой отчет) согласует и завизирует проект”, — заявила А.Загребельская.

Она добавила, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение первым заместителем председателя АМКУ — государственным уполномоченным М.Нижник.

“Что именно будет предлагаться первым заместителем и руководителем юридического департамента Даниил Федорчук, который будет докладывать этот вопрос — пока не знаю, потому что нет материалов.

Тем, кто намерен и хочет присутствовать на заседании, до встречи”, — написала в Facebook А.Загребельская.