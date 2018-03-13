Мінфін відхилив вимогу Кубіва доопрацювати проект ліцензування лотерей

У цій редакції Мінфін пропонує залишити на ринку лотерей тільки одну приватну компанію “УНЛ” (Національна лотерея), а для формальної конкуренції вивести держбанки.

Таку спробу монополізувати ринок під одного учасника відхилили раніше в Держказначействі, Регуляторній службі, АМКУ і Нацбанку. Причому Нацбанк заявив, що не допустить проведення лотерей в держбанках і вже готує офіційну заборону на таку діяльність, а АМКУ провів власне дослідження на ринку лотерей, виявивши там розсадник корупційних схем, які посиляться, якщо ринок таки монополізує “УНЛ”.

На тлі скандалу в Кабміні щодо “травневої” редакції ліцумов віце-прем’єр Степан Кубів дав розпорядження Мінфіну доопрацювати проект ліцензійних умов з урахуванням всіх зауважень і вже в новій редакції направити на узгодження в держоргани, включаючи АМКУ.

Однак, за словами А.Загребельської, Мінфін вирішив випустити з уваги розпорядження С.Кубіва і продовжує вимагати від АМКУ узгодити ліцумови в раніше запропонованому варіанті.

“Голова АМКУ Юрій Терентьєв вніс в проект порядку денного засідання Комітету 16 березня 2018 о 9:30 питання про розгляд листа Міністерства фінансів України від 28.02.2018 року № 06010 — 10 — 13/5605.

Про що цей лист? Міністерство фінансів України просить терміново надіслати їм завізований проект постанови про затвердження ліцензійних умов для учасників лотерейного ринку в редакції від травня 2017 (!)”, - повідомила А.Загребельська.

Іншими словами, Мінфін проігнорував зауваження державних органів і С.Кубіва зокрема, продовжуючи наполягати на своєму, підкреслила вона.

“Мінфін, замість того, щоб врахувати пропозиції і зауваження усунути недоліки і направити до Комітету вже доопрацьований проект нормативно-правого акту, пише, що за регламентом Кабінету міністрів, Комітет має право:

— або узгодити і завізувати травневий проект;

— або узгодити і завізувати травневий проект, надавши на окремому аркуші зауваження.

Ніяких спроб створити умови для конкуренції на лотерейному ринку (в тому числі на етапі виходу на ринок), встановити належний контроль за грошовими потоками на ринку (РРО замість єдиної електронної системи прийняття ставок), обмежити розташування так званих „лотерейних залів“ (тільки заборона їхнього відкриття в приміщенні навчальних закладів і т.п., а біля шкіл — можна), без принципу соціально-відповідальної гри, без ліцензування програмного забезпечення та сертифікації лотерейного обладнання.., а тільки прямою дорогою до монополії про єдиного оператора.

І саме це питання внесено головою АМКУ до порядку денного засідання Комітету. Які очікування? Складно передбачити, але, мабуть, чекають, що Комітет, дотримуючись вимог Регламенту, незважаючи на всі (в тому числі на свій звіт) погоджує і завізує проект”, — заявила А.Загребельська.

Вона додала, що це питання буде винесено на обговорення першим заступником голови АМКУ — державним уповноваженим М.Ніжнік.

“Що саме буде пропонуватися першим заступником і керівником юридичного департаменту Данило Федорчук, який буде доповідати це питання — поки не знаю, тому що немає матеріалів.

Тим, хто має намір і хоче бути присутнім на засіданні, до зустрічі”, — написала в Facebook А.Загребельська.