Минфин и МВФ обсудили вопросы дальнейшей имплементации программы фонда
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министр финансов Александр Данилюк, Первый заместитель Министра финансов Оксана Маркарова и заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Юрий Буца встретились с группой экспертов Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минифин.
Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшей имплементации программы МВФ, реформу ГФС и внедрение корпоративного управления в государственных банках.
"Для нас этот визит группы экспертов МВФ является особенно важным. Ведь сейчас именно то время, когда мы можем использовать возможность для того, чтобы Украина могла продвинуться дальше в сотрудничестве с Фондом и успешно выполнить свои обязательства согласно программе", - отметил министр финансов.
Напомним, группа экспертов МВФ будет работать в Киеве в период с 12 по 16 февраля. В рамках визита запланированы проведение технических обсуждений с украинской стороной.