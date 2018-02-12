Минфин и МВФ обсудили вопросы дальнейшей имплементации программы фонда

Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшей имплементации программы МВФ, реформу ГФС и внедрение корпоративного управления в государственных банках.

"Для нас этот визит группы экспертов МВФ является особенно важным. Ведь сейчас именно то время, когда мы можем использовать возможность для того, чтобы Украина могла продвинуться дальше в сотрудничестве с Фондом и успешно выполнить свои обязательства согласно программе", - отметил министр финансов.

Напомним, группа экспертов МВФ будет работать в Киеве в период с 12 по 16 февраля. В рамках визита запланированы проведение технических обсуждений с украинской стороной.