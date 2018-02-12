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Мінфін та МВФ обговорили питання подальшої імплементації програми фонду

Мінфін та МВФ обговорили питання подальшої імплементації програми фонду

Київ • УНН

 • 9248 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністр фінансів Олександр Данилюк, Перший заступник Міністра фінансів Оксана Маркарова та заступник Міністра з питань європейської інтеграції Юрій Буца зустрілися з групою експертів Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, передає УНН з посиланням на прес-службу Мініфіну.

Повідомляється, що впродовж зустрічі обговорили питання подальшої імплементації програми МВФ, реформу ДФС та впровадження корпоративного управління в державних банках.

“Для нас цей візит групи експертів МВФ є особливо важливим. Адже зараз саме той час, коли ми можемо використати можливість для того, щоб Україна могла просунутися далі у співпраці з Фондом та успішно виконати свої зобов'язання згідно з програмою” - зазначив міністр фінансів.

Нагадаємо, група експертів МВФ працюватиме у Києві у період з 12 по 16 лютого. В рамках візиту заплановано проведення технічних обговорень з української стороною.

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