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6 марта, 19:19 • 129492 просмотра

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6 марта, 17:12 • 139508 просмотра

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6 марта, 17:07 • 127418 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Киев  •  УНН

 • 12469 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство финансов Соединенных Штатов внесло Китай в список стран, манипулирующих валютой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Минфина США.

В министерстве сообщили, что указывали еще в докладе конгресса США на то, что власти Китая, действуя на зарубежных валютных рынках, намеренно занижают курс юаня.

"В последние дни Китай принял ряд конкретных шагов для девальвации своей валюты, при этом сохраняя значительные валютные резервы. Контекст этих действий и неправдоподобность стабильности китайского рынка подтверждают, что цель девальвации Китаем - получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле", - говорится в заявлении.

В Минфине США подчеркнули, что такое поведение является нарушением обязательств, которые Китай взял на себя в G20 и призвали его повысить прозрачность своих целей и операций на валютном рынке и управления резервами.

Вашингтон также намерен работать с Международным валютным фондом для устранения "несправедливого преимущества".

Народный банк Китая 5 августа установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар.

В ходе торгов курс китайской валюты снизился до минимального за последние 10 лет уровня - 7,0292 юаня за доллар.

Напомним, Китай прекращает импорт сельхозпродукции из США.

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