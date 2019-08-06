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Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором

Мінфін США визнав Китай валютним маніпулятором

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство фінансів Сполучених Штатів внесло Китай до списку країн, що маніпулюють валютою. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Мінфіну США.

У міністерстві повідомили, що вказували ще в доповіді конгресу США на те, що влада Китаю, діючи на зарубіжних валютних ринках, навмисно занижує курс юаня.

"В останні дні Китай вжив конкретних кроків для девальвації своєї валюти, при цьому зберігаючи значні валютні резерви. Контекст цих дій і неправдоподібність стабільності китайського ринку підтверджують, що мета девальвації Китаєм - отримати несправедливу конкурентну перевагу в міжнародній торгівлі", - йдеться в заяві.

У Мінфіні США підкреслили, що така поведінка є порушенням зобов'язань, які Китай взяв на себе в G20 і закликали його підвищити прозорість своїх цілей і операцій на валютному ринку та управління резервами.

Вашингтон також має намір працювати з Міжнародним валютним фондом для усунення "несправедливої переваги".

Народний банк Китаю 5 серпня встановив середній обмінний курс на рівні 6,9225 юаня за долар.

Під час торгів курс китайської валюти знизився до мінімального за останні 10 років рівня - 7,0292 юаня за долар.

Нагадаємо, Китай припиняє імпорт сільгосппродукції з США.

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