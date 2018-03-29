Минфин проигнорировал распоряжение Кабмина и запросы журналистов на тему лотерей

В запросе в Минфин был только один вопрос: на каком основании ведомство проигнорировало распоряжение первого вице-премьера Степана Кубива о необходимости доработки лицензионных условий для лотерей.

По поручению Кубива, проект должен был поступить на согласование в АМКУ и Государственной регуляторной службы еще месяц назад. Однако ни в АМКУ, ни в ГРС он так и не поступил.

Вместо того, чтобы выполнить поручение Кубива, Минфин направил в Антимонопольный комитет "принудительный" письмо с требованием срочного согласования лицусловий в первоначальном виде, датированным с мая 2017 года. А в ГРС вообще ничего не предоставил.

"Доработанный проект Постановления по состоянию на 20.03.2018 на рассмотрение и согласование в ГРС не поступал", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время, позиция ведомства относительно предыдущей майской редакции проекта остается неизменной. В ГРС убеждены, что в документе существуют технические и принципиальные разногласия относительно лицензионных условий для лотерейного рынка.

"К проекту Лицензионных условий не может быть включена норма об установлении определенного срока из опыта выпуска и проведения государственных лотерей в лотерейном рынке Украины для соискателя лицензии, противоречит одному из принципов государственной политики в сфере лицензирования в части ограничения конкуренции", - пояснили в ГРС.

Между тем, доработанный вариант лицусловий таки "блуждает" где-то в Кабмине. По данным СМИ, суть измененного проекта заключается в легализации монополизации лотерейного рынка и проведения там полулегальных азартных игр одним участником, а именно оператором "УНЛ". Абсолютным "дном" министра финансов Данилюка журналисты назвали его пояснительную записку к измененному проекту лицусловий. Там, в частности, указано, что те государственные органы, которым предоставлено проект на ознакомление и согласование считаются согласованными без замечаний.