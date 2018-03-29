Мінфін проігнорував розпорядження Кабміну і запити журналістів на тему лотерей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. За 13 робочих днів Міністерство фінансів України не знайшло часу на розгляд інформаційного запиту УНН про події на лотерейному ринку.
У запиті до Мінфіну було лише одне питання: на якій підставі відомство проігнорувало розпорядження першого віце-прем’єра Степана Кубіва про необхідність доопрацювання ліцензійних умов для лотерей.
За дорученням Кубіва, проект мав надійти на погодження до АМКУ та Державної регуляторної служби ще місяць тому. Проте ані в АМКУ, ані в ДРС він так і не надійшов.
Замість того, аби виконати доручення Кубіва, Мінфін направив в Антимонопольний комітет “примусовий” лист з вимогою термінового узгодження ліцумов в початковому вигляді, датованим від травня 2017 року. А в ДРС взагалі нічого не надав.
“Доопрацьований проект Постанови станом на 20.03.2018 на розгляд та погодження до ДРС не надходив”, — повідомили у прес-службі відомства.
Водночас, позиція відомства щодо попередньої травневої редакції проекту лишається незмінною. У ДРС переконані, що в документі існують технічні та принципові розбіжності щодо ліцензійних умов для лотерейного ринку.
“До проекту Ліцензійних умов не може бути включена норма щодо встановлення певного строку з досвіду випуску та проведення державних лотерей на лотерейному ринку України для здобувача ліцензії, яка суперечить одному з принципів державної політики у сфері ліцензування в частині обмеження конкуренції”, — пояснили в ДРС.
Тим часом, доопрацьований варіант ліцумов таки “блукає” десь в Кабміні. За даними ЗМІ, суть зміненого проекту полягає в легалізації монополізації лотерейного ринку та проведення там напівлегальних азартних ігор одним учасником, а саме оператором “УНЛ”. Абсолютним “дном” міністра фінансів Данилюка журналісти назвали його пояснювальну записку до зміненого проекту ліцумов. Там, зокрема, вказано, що ті державні органи, яким не надано проект на ознайомлення та погодження вважаються такими, що погодили його без зауважень.