Минфин прогнозирует курс гривны на уровне 27,8 грн за долл. на 2018 г.
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Согласно ориентировочным основным прогнозным макропоказателям экономического и социального развития Министерства финансов Украины, курс гривны к доллару в 2018 году в среднем за год прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл. Соответствующие индикативные прогнозные показатели опубликованы на официальном сайте Минфина, передает УНН.
Согласно прогнозу министерства, обменный курс гривны к доллару в среднем за год в 2018 году прогнозируется на уровне 27,8 грн/долл., а в 2019 - 28,1 грн/долл.
Также предполагается, что за указанный период повышение прожиточного минимума и уровня его обеспечения пойдет более высокими темпами, чем прогнозный индекс потребительских цен.
Кроме того, как говорится в прогнозе ведомства, уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет может составить в 2018 г. - 8,3%, а в 2019-м - 8%.
Напомним, 24 июня Кабинет министров Украины одобрил бюджетную резолюцию на 2017 год с прогнозом дефицита бюджета на уровне 3% ВВП, предельный размер госдолга 66% ВВП и курса гривны - 27,2 грн за доллар. Соответствующую резолюцию еще должна поддержать Верховная Рада Украины.