Мінфін прогнозує курс гривні на рівні 27,8 грн за дол. на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Відповідно до орієнтовних основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку Міністерства фінансів України, курс гривні до долара у 2018 році в середньому за рік прогнозується на рівні 27,8 грн/дол. Відповідні індикативні прогнозні показники опубліковані на офіційному сайті Мінфіну, передає УНН.
Згідно з прогнозом міністерства, обмінний курс гривні до долара в середньому за рік у 2018 році прогнозується на рівні 27,8 грн/дол, а в 2019 – 28,1 грн/дол.
Також передбачається, що за вказаний період підвищення прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення йтиме вищими темпами, ніж прогнозний індекс споживчих цін.
Крім того, як йдеться у прогнозі відомства, рівень безробіття населення віком 15-70 років може становити у 2018 – 8,3%, а у 2019-ому – 8%.
Нагадаємо, 24 червня Кабінет міністрів України схвалив бюджетну резолюцію на 2017 рік з прогнозом дефіциту бюджету на рівні 3% ВВП, граничного розміру держборгу 66% ВВП і курсу гривні - 27,2 грн за долар. Відповідну резолюцію ще має підтримати Верховна Рада України.