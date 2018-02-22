Минфин о монетизации субсидий: проблемы с расчетами устранены

“Правительство одобрило изменения механизма монетизации субсидий, что решает проблемные вопросы, которые возникали у участников процесса с начала введения новой системы расчетов по субсидиям с 1 января этого года”, — сообщил Данилюк.

По его словам, новые правила применяются с 1 января 2018 года. И теперь расчеты за квартирную плату (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом и другие услуги будут осуществляться на основании информации управлений социальной защиты по начисленным льготам и субсидиям. Средства Казначейство будет перечислять на счета в банковских учреждениях.

“Мы также учли интересы поставщиков услуг по водоснабжению и водоотводу и централизованному теплоснабжению. При этом сроки перечисления средств сокращены”, - добавил глава Минфина.

Как напомнил Данилюк, с 1 января 2018 года, после введения первого этапа монетизации на уровне предприятий, предоставляющих услуги, субсидии перечисляются непосредственно за фактически потребленные ресурсы и оказанные услуги.

“Это делает невозможным злоупотребления и коррупцию в этом процессе, когда, например, исполнители получали больший объем субсидий, чем потребили домохозяйства. Таким образом мы также усилили контроль государства за расходами на выплату субсидий, поэтому бюджетные средства теперь будут использоваться более эффективно”, - отметил он.

Министр финансов заверил, что никакого коллапса с расчетами по субсидиям нет и не будет.

“Реформа продолжается. Конечным ее этапом должна быть полная монетизация субсидий на уровне домохозяйств, которая будет способствовать энергоэффективности и обеспечению платежной дисциплины, а также будет простой в реализации и администрировании”, - отметил Данилюк.

Напомним, ОСМД и Минфин нашли пути решения проблем с расчетами по субсидиям, которые возникли из-за введения процесса монетизации.