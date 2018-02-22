Мінфін про монетизацію субсидій: проблеми із розрахунками усунуті

“Уряд схвалив зміни механізму монетизації субсидій, що вирішує проблемні питання, які виникали в учасників процесу з початку запровадження нової системи розрахунків за субсидіями з 1 січня цього року”, — повідомив Данилюк.

За його словами, нові правила застосовуються з 1 січня 2018 року. І тепер розрахунки за квартирну плату (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком та інші послуги будуть здійснюватись на підставі інформації управлінь соціального захисту щодо нарахованих пільг та субсидій. Кошти Казначейство буде перераховувати на рахунки в банківських установах.

“Ми також врахували інтереси надавачів послуг із водопостачання і водовідведення та централізованого теплопостачання. При цьому терміни перерахування коштів скорочено”, — додав голова Мінфіну.

Як нагадав Данилюк, з 1 січня 2018 року, після запровадження першого етапу монетизації на рівні підприємств-надавачів послуг, субсидії перераховуються безпосередньо за фактично спожиті ресурси та надані послуги.

“Це унеможливлює зловживання і корупцію в цьому процесі, коли, наприклад, виконавці отримували більший обсяг субсидій, ніж спожили домогосподарства. Таким чином ми також посилили контроль держави за витратами на виплату субсидій, тож бюджетні кошти тепер будуть використовуватися ефективніше”, — зауважив він.

Міністр фінансів запевнив, що ніякого колапсу з розрахунками за субсидіями немає і не буде.

“Реформа триває. Кінцевим її етапом має бути повна монетизація субсидій на рівні домогосподарств, яка сприятиме енергоефективності та забезпеченню платіжної дисципліни, а також буде простою в реалізації та адмініструванні”, — наголосив Данилюк.

Нагадаємо, ОСББ і Мінфін знайшли шляхи вирішення проблем із розрахунками по субсидіях, які виникли через запровадження процесу монетизації.