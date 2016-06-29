Минфин ожидает рост ВВП на уровне 4% в 2018 и 2019 годах

При этом, по прогнозу Минфина, номинальный ВВП в 2017 году ожидается на уровне 2 трлн 584,9 млрд грн, в 2018 году может составить 2 трлн 867,5 млрд грн, а в 2019 году - 3 трлн 148,4 млрд грн.

Согласно прогнозу ведомства, предельный объем дефицита государственного бюджета в 2017 году ожидается на уровне 3% ВВП, 2018 году - на уровне 2,5%, а в 2019-м - 2,3%. Инфляция за указанный период предполагается на уровне 8,1%, 5,5% и 5,2% соответственно.

Кроме того, предельный объем государственного долга составит в 2017 году 66,8% ВВП, в 2018 году - не более 63,9% ВВП, а в 2019-м - 61,8% ВВП.

Напомним, 24 июня Кабинет министров Украины одобрил бюджетную резолюцию на 2017 год с прогнозом дефицита бюджета на уровне 3% ВВП, предельный размер госдолга 66% ВВП и курса гривны - 27,2 грн за доллар. Соответствующую резолюцию еще должна поддержать Верховная Рада Украины.