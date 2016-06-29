Мінфін очікує зростання ВВП на рівні 4% у 2018 і 2019 роках
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Відповідно до орієнтовних основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку Міністерства фінансів України передбачається, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2018 році становитиме 4% і в 2019 році також 4%. Відповідні індикативні прогнозні показники опубліковані на офіційному сайті Мінфіну, передає УНН.
При цьому, за прогнозом Мінфіну, номінальний ВВП у 2017 році очікується на рівні 2 трлн 584,9 млрд грн, у 2018 році може становити 2 трлн 867,5 млрд грн, а в 2019 році – 3 трлн 148,4 млрд грн.
Згідно з прогнозом відомства, граничний обсяг дефіциту державного бюджету у 2017 році очікується на рівні 3% ВВП, 2018 році - на рівні 2,5%, а в 2019-ому – 2,3%. Інфляція за вказаний період передбачається на рівні 8,1%, 5,5% і 5,2% відповідно.
Крім того, граничний обсяг державного боргу становитиме у 2017 році 66,8% ВВП, у 2018 році - не більше 63,9% ВВП, а в 2019-ому – 61,8% ВВП.
Нагадаємо, 24 червня Кабінет міністрів України схвалив бюджетну резолюцію на 2017 рік з прогнозом дефіциту бюджету на рівні 3% ВВП, граничного розміру держборгу 66% ВВП і курсу гривні - 27,2 грн за долар. Відповідну резолюцію ще має підтримати Верховна Рада України.