Минфин ожидает, что Украина в апреле выполнит условия для получения транша МВФ

Он отметил, что сейчас идет согласование вопросов "энергетической реформы и Антикоррупционного суда".

"В апреле мы можем выполнить условия. Что касается конкретных сроков получения транша, то я бы не хотел делать прогнозы. Главное найти ключевую позицию с МВФ относительно продолжения программы, которая завершается в апреле 2019 года", - резюмировал Данилюк.

Напомним, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетила Киев в период с 12 по 16 февраля. По итогам работы этой технической миссии в МВФ заявили, что ВР должна безотлагательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде с учетом поправок, необходимых для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой МВФ обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине за четырехлетную программу "Механизм расширенного финансирования" (EFF) 11 марта 2015 года. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена ​​Украине 30 апреля 2014 года.