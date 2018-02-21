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Мінфін очікує, що Україна у квітні виконає умови для отримання траншу МВФ

Мінфін очікує, що Україна у квітні виконає умови для отримання траншу МВФ

Київ • УНН

 • 14358 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністр фінансів Олександр Данилюк розраховує, що у квітні Україна виконає умови необхідні для отримання чергового траншу МВФ. Про це він заявив на брифінгу у Кабінеті міністрів, передає кореспондент УНН.

Він зазначив, що наразі триває погодження питань “енергетичної реформи та Антикорупційного суду”.

“В квітні ми можемо виконати умови. Щодо конкретних термінів отримання траншу, то я би не хотів робити прогнози. Головне знайти ключову позицію з МВФ стосовно продовження програми, яка завершується у квітні 2019 року”, — резюмував Данилюк.

Нагадаємо, команда у складі кількох експертів МВФ відвідала Київ у період з 12 по 16 лютого. За підсумками роботи цієї технічної місії у МВФ заявили, що ВР має невідкладно розглянути законопроект щодо Антикорупційного суду з врахуванням поправок, необхідних для приведення остаточного тексту закону у повну відповідність передбаченим програмою МВФ зобов’язанням та рекомендаціям Венеційської комісії.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою "Механізм розширеного фінансування" (EFF) 11 березня 2015 року. Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.

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