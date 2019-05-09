Минфин ожидает появления набсоветов в двух госбанках на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Министерство финансов ожидает, что на следующей неделе будут сформированы наблюдательные советы в "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Наблюдательные советы в Ощадбанке и Укрэксимбанке должны быть сформированы на следующей неделе. И мы будем завершать процесс подготовки к вхождению IFC в Укргазбанк", - указали в Минфине в Facebook.
Напомним, Международная финансовая корпорация (IFC) в феврале начала оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения в капитал государственного АБ "Укргазбанк", что стало возможным в результате успешного выполнения украинской стороной условий меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации банка.