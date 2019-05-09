Мінфін очікує появу наглядових рад у двох держбанках наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністерство фінансів очікує, що наступного тижня буде сформовано наглядові ради в "Ощадбанку" та "Укрексімбанку". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Наглядові ради в Ощадбанку та Укрексимбанку мають бути сформовані вже наступного тижня. І ми будемо завершувати процес підготовки до входження IFC до Укргазбанку", - вказали у Мінфіні у Facebook.
Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) у лютому розпочала оцінку та структурування фінансового інструмента для входження в капітал державного АБ "Укргазбанк", що стало можливим внаслідок успішного виконання українською стороною умов меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації банку.