Продаж держбанків: IFC почала процедури для входження у капітал "Укргазбанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розпочинає оцінку та структурування фінансового інструмента для входження в капітал державного АБ "Укргазбанк", що стало можливим внаслідок успішного виконання українською стороною умов меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації банку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Міністерство фінансів, IFC та державний АБ "Укргазбанк" розпочинають оцінку та структурування фінансового інструмента для входження IFC в капітал банку, що було анонсовано під час Світового економічного форуму у місті Давос. Такий прогрес став можливим внаслідок успішного виконання Міністерством фінансів України та "Укргазбанком" умов підписаного у листопаді 2017 року тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) банку", - повідомили у відомстві.
Згідно з меморандумом, IFC сприяла "Укргазбанку" у зміцненні корпоративного управління, забезпеченні його операційної незалежності та подальшому вдосконаленні сталої банківської моделі, заснованої на комерційній доцільності.
"Це надважливий етап реалізації Засад стратегічного реформування державного банківського сектору, розроблених Мінфіном спільно з міжнародними фінансовими інституціями. Входження IFC в капітал "Укргазбанку" стане потужним сигналом для міжнародних інвесторів, і сприятиме подальшому розвитку банківської системи в цілому", - прокоментувала міністр фінансів Оксана Маркарова.
Зауважимо, держава планує вийти з капіталу "Укргазбанку" до кінця 2019 року.
Нагадаємо, у Міністерстві фінансів заявили, що щодо двох банків ведуть переговори з міжнародними фінансовими установами про входження у капітал банків і допомогу з корпоративним управлінням, бізнес-процесами, що підвищить вартість банків перед приватизацією.