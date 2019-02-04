Продаж держбанків: IFC почала процедури для входження у капітал "Укргазбанку"

"Міністерство фінансів, IFC та державний АБ "Укргазбанк" розпочинають оцінку та структурування фінансового інструмента для входження IFC в капітал банку, що було анонсовано під час Світового економічного форуму у місті Давос. Такий прогрес став можливим внаслідок успішного виконання Міністерством фінансів України та "Укргазбанком" умов підписаного у листопаді 2017 року тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації (продажу) банку", - повідомили у відомстві.

Згідно з меморандумом, IFC сприяла "Укргазбанку" у зміцненні корпоративного управління, забезпеченні його операційної незалежності та подальшому вдосконаленні сталої банківської моделі, заснованої на комерційній доцільності.

"Це надважливий етап реалізації Засад стратегічного реформування державного банківського сектору, розроблених Мінфіном спільно з міжнародними фінансовими інституціями. Входження IFC в капітал "Укргазбанку" стане потужним сигналом для міжнародних інвесторів, і сприятиме подальшому розвитку банківської системи в цілому", - прокоментувала міністр фінансів Оксана Маркарова.

Зауважимо, держава планує вийти з капіталу "Укргазбанку" до кінця 2019 року.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів заявили, що щодо двох банків ведуть переговори з міжнародними фінансовими установами про входження у капітал банків і допомогу з корпоративним управлінням, бізнес-процесами, що підвищить вартість банків перед приватизацією.